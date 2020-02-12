Yavru köpekleri zehirleyerek öldürmüşler

İlçede merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda 7 yavru köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, köpekleri veteriner kliniğine götürdü. İlk belirlemelere göre köpeklerin zehirlendikleri tespit edildi.

Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek, "Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah’a havale ediyoruz" dedi.