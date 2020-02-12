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13:57 12 Şubat 2020
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    Parkta oynayan çocuklara 'Sessiz olun' kurşunu

    Parktaki çocuğa ateşte gerekçeli karar: Tüfek öldürmeye elverişli değil

    © Fotoğraf : DHA/Cengiz Çoban
    Türkiye
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    Pendik'te parkta oynayan çocuğun havalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda 'tüfeğin öldürmeye elverişli olmadığı' belirtilerek, sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüs' değil 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    Pendik'te evinin penceresinden ateş ederek parkta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun yaralanmasına neden olan Barış Balcı'ya verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

    Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yazılan gerekçeli kararda, mağdur H.D'nin Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak'taki bir site içerisinde bulunan çocuk parkında arkadaşlarıyla oynadığı anlatıldı.

    Sanık Barış Balcı'nın aynı siteye yakın ve bitişik olan binada ikamet ettiği belirtilen kararda, sanığın site içerisindeki parkta oynayan çocukları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların aynı alanda oynamaya devam etmeleri üzerine sanığın evinin pencereden bir el silah sesi duyulduğu aktarıldı.

    Çocuk parkında kuş avladı
    DHA
    Çocuk parkında tüfekle kuş avladı
    Kararda, bir süre sonra çocuklardan H.D'nin evine gittiği, annesine sırtının acıdığını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye götürülerek tedavi altına alınan çocuğun sırtındaki metalin ilk etapta çıkarılamadığı kaydedildi.

    Sanık Balcı'nın bunun üzerine yakalanarak tutuklandığı, daha sonra mahkeme heyetince tahliye edildiği anlatılan kararda, sanığın evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı silahın bulunamadığı ifade edildi.

    Gerekçeli kararda, dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda sanığın ikametindeki pencerenin camındaki sinekliğin küçük olarak delindiği, pencerenin önündeki beton duvarda da sıyrılmış beton izlerinin bulunduğu bildirildi.

    Mağdur çocuk H.D'nin vücudunda bulunan metalin bir süre sonra çıkarıldığı ifade edilen gerekçeli kararda, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nca incelenen metalin hava basıncıyla çalışan ateşsiz silahlarda kullanılmak üzere imal edilen saçma olduğunun belirlendiği belirtildi.

    Kararda, H.D'nin yaralanmasına ilişkin raporda yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğuna işaret edildi.

    'Suçta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması gerektiği vurgulandı'

    Gerekçeli kararda, sanık Barış Balcı hakkında mağdura karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da öncelikle öldürmeye teşebbüs suçundan söz edilebilmesi için suçta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması gerektiği vurgulandı.

    Polis-olay yeri
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Ele geçirilemeyen ancak mağdurun vücudundan çıkarılan saçmadan yola çıkılarak mahiyeti anlaşılan tüfeğin ateşsiz silah vasfında sayılan havalı tüfek olduğu bilgisi verilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

    "Bu tip tüfekler kuş avlamakta kullanılması nedeniyle daha büyük canlılarda öldürme için etkili değildir. Havayla çalışan ve etki mesafesi belli alan ve canlılarla sınırlı olan suça konu tüfek, mahkememizce öldürmeye elverişli kabul edilmemiştir. Atışın mesafesi, eylem sayısı ile mağduru öldürmesini gerektirir ve eylemine devam etmesini engelleyen bir neden bulunmamasına rağmen sanık eylemini kendiliğinden sonlandırmıştır. Bunlar dikkate alınarak sanığın öldürme kastının bulunmadığı, mahkememizce kabul edilerek eylem kasten yaralama suçu kapsamında kabul edilmiştir."

    'Kasten öldürmeye teşebbüs' değil 'kasten yaralama' suçundan ceza'

    Kararda, sanık Balcı'nın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun bu nedenle 'kasten yaralama' suçuna dönüştüğü bildirildi.

    Sanık Barış Balcı, 'çocuğu öldürmeye teşebbüs' ve 'korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmış, mahkeme heyetince verilen kararda suç vasfı değiştirilerek, 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

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    Etiketler:
    Ateş, Çocuk, Barış Balcı, Mahkeme, Park, Pendik
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