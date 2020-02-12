İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Kabinenizde bulunan bir kişi 'İmamoğlu'na FETÖ suçlaması at' dedi mi, demedi mi?

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "31 Mart seçiminin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karaaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti? Hem de bilet alarak. Hala kabinenizde bulunan bu kişi 'İmamoğlu'na FETÖ suçlaması ya da yolsuzluk suçu at' dedi mi, demedi mi?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, 2014'de Beylikdüzü Belediye başkanıyken kendisine danışmanlık yaptığı öne sürülen ve şu an FETÖ ile yargılanan Erkan Karaarslan'a ilişkin iddialara da yanıt verdi.

Karaarslan'ın kendisine danışmanlık yapmadığını söyleyen İmamoğlu, "Bahsi geçen vatandaşımız benim danışmanım değil. Hizmet ettiği birçok kamu kurumu var. Bu ülkenin gizli güvenliğinden sorumlu kuruluşlaro var, MİT gibi. Onlarca AK Partili belediye başkalıkları var. Ben belediye başkanı olduğum dönemde hali hazırda hizmet eder durumdaydı. Soruşturmalar yapıldı fakat gerek duyulmadı. 2012'den itibaren Beylikdüzü Belediyesi'ne hizmet eden bir şahıstan bahsediyorum" şeklinde konuştu.

"Polemik yaratmamak adına bugüne kadar paylaşmadığım bir şeyi paylaşacağım" diyen İmamoğlu, "Sayın cumhurbaşkanına soruyorum, 31 Mart yerel seçimlerinden birkaç gün öncesinde Erkan Karaarslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti, hem de bilet alarak?" ifadelerini kullandı.

İmmaoğlu Erdoğan'a ayrıca hali hazırda kabinenizde bulunan bu bakanın 'İmamoğlu'na öncelikle FETÖ, olmazsa yolsuzluk suçu at. Amacımız onları bitirmek" sözlerini kullanıp kullanmadığını sordu.

'Erdoğan'ın haberi var mı?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Bu kumpastan bu yalan ifadeleri kullanan Sayın Cumhurbaşkanının haberi var mı yok mu, onun onayıyla mı yapıldı" diye sordu.

İBB Başkanı, söz konusu bakanın halen görevine devam ettiğini ekledi.

'Mektuptaki samimi ifadeleri geri alıyorum'

Erdoğan'a yazdığı Kanal İstanbul ile ilgili mektubu hatırlatan İmamoğlu, "Mektupta çevresindeki insanların yalanla dolanla kendilerini aldatmaması konusunda İstanbul'la ilgili brifing verme talebimi ilettim. Mektubumdan sonra yine bir takım iftiralar atıldı. Hala bakıyorum ki yalan ifadelere devam ediliyor. Hem de Sayın cumhurbaşkanının makamı üzerinden, ona sunulan bilgilerle, benim de içinde tutulmaya çalışıldığım bir açıklama var ortada" diyerek, mektuptaki tüm samimi ifadelerini geri çektiğini duyurdu.

İmamoğlu, "Randevu talep edeli 6-7 ay oldu. Mektubu yazalı da bir ay oldu" dedi.

Basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/rL7WPySRdB — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 12, 2020

"FETÖ'nün imamı diye suçladıkları vatandaşın mahkemesi görüldü ve şu an serbest" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ben bu bilgileri daha önce unutmak bile istedim. Kaldı ki vatandaş tahliye edildi. Ama şu anda dediğim gibi o kabinedeki bakanın bana karşı kurmak istediği kumpastan haberi var mıydı yok muydu?"