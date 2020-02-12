Mersin'de 32 gündür kayıp olan bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı’nın cansız bedeni Kuzey Kıbrıs sahilinde bulundu. Oktay Avcı’nın cenazesi, yapılacak DNA testinin ardından ailesine teslim edilecek.

32 yaşındaki Oktay Avcı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış ancak daha sonra Avcı’dan haber alınamamıştı.

10 Şubat Pazartesi günü sabah saat 09.30 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Yenierenköy’de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Sahile vuran erkek cesedinin, Oktay Avcı’ya ait olduğu şüphesi üzerine Avcı’nın babası İbrahim Avcı, kardeşi, amcası ve arkadaşlarıyla teşhis için bölgeye gitti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı ve arkadaşı bekçi Ömer Özer, 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer’in cansız bedeni 16 Ocak’ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.