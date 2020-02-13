Silifke'de eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov adına müze açıldı

Müzenin açılış törenine Büyükelçinin eşi Marina Karlova, Özel Moskova Milletlerarası Okulu Müdürü Lyubov Dukelskaya, okulun öğrencileri ve öğretmenleri, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Silifke Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Cafer Selvi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Marina Karlova, “Bu müzenin sadece Andrey Karlov’un anısını yaşatma amacını taşımadığını düşünüyorum. Rusya ve Türkiye’nin dostluk müzesi olması ve çocukların ünlü diplomatların yaşamlarını ve çalışmalarını öğrenebilmesi benim için önem arz ediyor. Bu müzede, halklarımızın dostluğunu pekiştirecek çok sayıda etkinlik düzenlenecek, birbirimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz! Çocukların ve ebeveynlerinin burayı sık sık ziyaret edeceklerini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksei Yerhov'un gönderdiği mesaj da okundu.

Müzede, Marina Karlova’nın müzeye verdiği Rus Büyükelçiye ait kişisel eşyalar bir araya getirildi. Müze, Andrey Karlov’u sadece devlet adamı yönü ile değil, aynı zamanda ilgi alanları ve hobileriyle birlikte insani yönüyle anlatmaya çalışıyor. En sevdiği kitaplar, fotoğraf makinesi, masa takvimi, gözlükleri, gardırop eşyaları ve Sovyetler Birliği Kahramanı Rus kozmonot Yuriy Gagarin de dahil olmak üzere ünlü kişilerle olan fotoğrafları bunlar arasındadır. Sergide, diplomatın mezuniyeti, Kore ve Türkiye’deki çalışma hayatı, müzik tercihleri gibi hayatının farklı dönemlerini görebilirsiniz.