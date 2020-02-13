Hasan Kaçan'dan AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Oyuncu Hasan Kaçan, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde 8 gün için 187 bin 500 TL aldığı yönündeki iddialara cevap vererek "Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım" dedi.

Ekmek Teknesi dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan oyuncu Hasan Kaçan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde yaptığı etkinlik için kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendiği iddia edildi.

Oyuncu, hakkındaki iddialara Twitter'dan şu şekilde cevap verdi:

"Bugün ve Milli Gazete'nin el ele 'Dudak uçuklatan rakam!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil. @milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım."

Bugün ve Milli Gazete'nin el ele "Dudak uçuklatan rakam!!!" dedikleri:

Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız.

Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil.@milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım. pic.twitter.com/TMZMPROf7e — Hasan Kaçan (@hetenketenabi) February 12, 2020

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Ne olmuştu?

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde 'Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği' adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan'la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan'a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise "sekiz gün" olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan'a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.