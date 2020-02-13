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20:33 13 Şubat 2020
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    Mustafa Varank

    Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke irtibata geçti

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    Türkiye
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    Yerli otomobilin vatandaşın sahiplendiği bir proje olduğunu, 2022 yılının sonunda piyasada Türkiye’nin otomobilinin görüleceğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var” dedi.

    TBMM’de gazeteciler ile sohbet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sorular üzerine Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün ticarete etkisini değerlendirdi. “Bu virüs insanların yaşadığı sıkıntılar ölümler açısından oldukça üzüntü verici” diyen Varank, şöyle konuştu:

    Standard & Poor's
    © AP Photo / Henny Ray Abrams
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    “Çin dünyada üretim açısından çok önemli bir oyuncu. Dünya üretiminin büyük bir kısmı aslında Çin’de gerçekleştiriliyor. Bizim değerlendirmemiz değil, uluslararası kuruluşların değerlendirmesi bu virüs vesilesiyle Çin ekonomisi oldukça olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi de bundan paralel olarak olumsuz bir şekilde etkilenecek. Ama Türkiye’ye baktığımızda özellikle Çin’in alternatifi bir üretim üssü olması açısından bu virüsün negatif etkilerinden daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz diye düşünüyoruz. 

    ‘Türkiye’deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar’

    Ben ihracat yapan firmalarımızla son birkaç haftadır görüşmeye başladım ve onların da bize söyledikleri Çin’e alternatif şekilde yurtdışındaki firmalar tedarikçi olarak daha yoğun bir şekilde Türkiye’deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz elbette ülkelerin ulusların bu tür sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Ama dünyada da sonuçta süren bir ekonomi var. Eğer bize burada bir görev düşerse, üstümüze bir yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. İnşallah bu süreçleri biz de güzel bir şekilde atlatırız.”

    Bakan Varank, bu çerçevede iletişime geçen sektörlere ilişkin soru üzerine de, “Mesela dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Her alanda… Bildiğiniz gibi Türkiye hemen hemen her sektörde üretim yapabilen bir ülke. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde hem de kapasitemizi artırabilecek durumdayız” diye konuştu. 

    'Yerli otomobil için bir çok ülkeden bayilik isteyenler var'

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil konusundaki sorular üzerine Aralık ayında tanıtımını yaptıklarını hatırlatarak, “Türkiye’nin otomobili vatandaşımızın sahiplendiği bir proje” dedi. “ 2022 yılının sonunda inşallah biz piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız” diyen Varank, ön sipariş sürecinin henüz başlatılmadığını firmanın biraz daha beklemek istediğini söyledi. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisinde düzenlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programında yerli otomobil tanıtıldı.
    © AA / Raşid Necati Aslım
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     “Ama bize de onlarca binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler. Yani şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler, şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Tabii bizim vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu manada da bu teveccühü en iyi şekilde karşılayacak şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

    Bakan Varank, “Bayilik isteyen hangi ülkeler var?” sorusuna ise, “Körfez ülkelerinden var, Orta Asya ülkelerinden var, Almanya’dan var. Yani Almanya’dan bu araca bayilik yapmak isteyen insanlar var” yanıtını verdi. Varank, “Almanya’dan kim istiyor, Alman firmaları mı?” sorusu üzerine de, “Alman firmaları istemiyor mesela oradaki Türkiye ile irtibatı olan STK’ların, iş çevrelerinin kurduğu STK’ların temsilcileri mesela şu anda hemen bayilik anlaşması imzalamaya hazır ve şunu diyorlar, ‘burada zaten 4 milyon vatandaşımız var acayip heyecanlılar, bu arada Almanya’da görmek istiyorlar, ama Alman dostlarımız da bize gelip şunu diyorlar ya siz bir araba yapmışsınız çok güzel, burada satılır mı diye bize soruyorlar’ diyorlar. Dolayısıyla bu havayı inşallah sürdüreceğiz” diye konuştu. 

    Etiketler:
    Türkiye, Yerli otomobil, Mustafa Varank
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