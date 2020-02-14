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14:27 14 Şubat 2020
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    Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul'da yakalandı

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    Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon yaptı. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. 

    Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06:00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemi yaptı.

    Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramaların devam ettiği öğrenildi. 

    Yakup Süt kimdir?

    Bugün İstanbul polisince düzenlenen operasyonda yakalanan Yakup Süt, ilk olarak adını 1990’lı yıllarda karıştığı illegal olaylarla duyurdu. Bar ve pavyon gibi eğlence dünyasına dönük işletmecilik yaptığı ileri sürülen Süt’ün, çoğu zaman çek senet tahsilatı gibi alanlarda adı geçtiği iddia ediliyor. 1990'lı yıllarda Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'a yönelik silahlı saldırı olayında eylem emri veren kişi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Süt, adını Kırklareli Cezaevi'nden firar ettikten sonra uyuşturucu gemisi Lucky-S davasından sanık sandalyesine oturan Nejat Daş'ı kaçırma girişimiyle de duyurdu.

    Daş'ı 1994'te tutuklu bulunduğu Sinop Gerze Cezaevi'nden İstanbul DGM'ye geldiği sırada sanığın kardeşi Murat Daş'a ait Laleli'deki bir konfeksiyon atölyesinden 10 kadar silahlı adamıyla birlikte kaçırdığı ileri sürülmüştü. Aynı yıl İstanbul polisinin Beylikdüzü'nde yaptığı bir operasyonda cinayet sanığı Dursun Ali Kılıç ve kendisi gibi cezaevi firarisi Vahit Ertuğrul'la birlikte yakalanan Yakup Süt, yakalandıktan sonra çıkarıldığı Şişli Adliyesi'nden firar etmişti. Çok sayıda polisiye soruşturmalarda adı sıkça duyulan Süt'ün dosyasında adam yaralama ve cinayetler de yer alıyor. 1989'da alacak verecek meselesi yüzünden ters düştüğü tefeci Abuzer Soldanlı'yı vurduğu belirlenen Yakup Süt, 1991'de de eroin tüccarı Halil Kurt'u öldürmekle suçlandı.

    Etiketler:
    Uyuşturucu, Yakup Süt, Gözaltı, Yakalama, suç örgütü
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