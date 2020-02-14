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19:27 14 Şubat 2020
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    Barışmak için 'Aşkım beni affet' pankartı açtı, karısı polise şikayet etti

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    Türkiye
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    Burdur'un Bucak ilçesinde emekli Mustafa Erdoğan, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşinin iş yeri önünde pankart açıp özür diledi. Eşinin şikayeti üzerine gelen polis, uzun sürede ikna ettiği Erdoğan'ı emniyet müdürlüğüne götürdü.

    Burdur'un Bucak ilçesinde 21 yıllık evli Mustafa ve Fatma Hanım Erdoğan çifti, bir yıl önce ayrı yaşamaya başladı. Fatma Hanım Erdoğan, eşinden boşanmak için dava açtı. Dava sürerken birkaç kez eşinin oturduğu eve giden Mustafa Erdoğan hakkında, şikayet üzerine evden uzaklaştırma kararı verildi. 

    Barışmak için defalarca girişimde bulunan 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Oğuzhan Ahmet Yesevi Caddesi'nde eşine ait bijuteri dükkanının önüne, bir araç çekicisine asılı pankartla gelip özür diledi. 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni affet' yazılı pankart açan Erdoğan, aldığı çiçeği eşine vermek istedi.

    Eşini iş yerinde gören Mustafa Erdoğan, “Aşkım beni affet, özür diliyorum. Çocuklarımız hatrına barışalım, yuvamız yıkılmasın. Bu günün hatrına ne olursun" dliedi. Fatma Hanım Erdoğan ise işyerinden çıkarak polisi aradı.

    Polis zor ikna etti

    Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, Mustafa Erdoğan'ın araçla birlikte ayrılmasını istedi. Mustafa Erdoğan'ın "Ben ona çiçek getirdim, o isterse bana kelepçe taktırsın. Özürümü kabul edip barışıncaya kadar burada kalacağım" demesi üzerine polis, ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraştan sonra ikna olan Mustafa Erdoğan, çekici üzerinden inerek elindeki çiçeği eşinin iş yeri önündeki sandalye üzerine bıraktı.

    Polis aracının yanında bulunan eşine son kez seslenen Mustafa Erdoğan, "Ne olursun beni affet" dedi. Bir yıldır ayrı yaşadığını, tüm mal varlığını, babasından düşen mirasları bile eşinin üstüne devrettiğini, kalacak bir yeri olmadığı için sokaklarda yaşadığını söyleyen Mustafa Erdoğan “Eşimden ve çocuklarımdan ayrılmamak için Bucak Kaymakamlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, CİMER'e, Bucak Belediye Başkanlığına her yere başvurdum. Hiç kimse ilgilenmedi. Son çare 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendimi affettirmek için pankart açmayı düşündüm. Bundan başka yapacak bir şeyim kalmadı. Ben ömrümü iki çocuğum ve eşime adadım. Ömrümün kalanını da bunlarla geçirmek istiyorum. Bir yıldır barışmak, birleşmek için uğraşıyorum. Bütün varımı yoğumu bunlara döktüm, bu iş yerini emekli maaşı ile ben açtım. Ben onu çok seviyorum, ona evlenirken vermiş olduğum bir söz var, ölünceye kadar hayatımı sana adadım demiştim, hala sözümdeyim ama o beni terk etti" diye konuştu.

    Mustafa Erdoğan daha sonra Bucak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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