Kayıt
20:59 14 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Nişanlısını öldüren Ceyda: O artık bize zarar veremeyecek

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104140/02/1041400200.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002141041408150-nisanlisini-olduren-ceyda-o-artik-bize-zarar-veremeyecek/

    Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Ceyda Malay ilk kez hakim karşısına çıktı. Malay "Beni yine dövmeye başladı. Tüfeği alarak evden çıkması konusunda uyardım. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Annem geldi ve ‘O artık bize veremeyecek’ dedim" ifadesini kullandı.

    ​Olay geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesinde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

    Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ceyda Malay, Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, Malay'ın yakınları, Evinç'in yakınları ve ailenin avukatı katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ceyda Malay, Evinç'in kendisini ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, Evinç tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini öne sürerek, şunları söyledi:  

    "Lise dönemimden beri tehditleri devam ediyordu. Sonrasında cezaevine girdi. Ben de kendi isteğimle 2014 yılında başka birisiyle evlendim. O sırada büyük ihtimal cezaevindeydi, çünkü çevrede yoktu. Ama ondan sonra tanımadığım insanlarla bana mesajlar göndermeye başladı. Sonrasında mahalleden ortak tanıdığımız insanlarla 'Boşuna evlenmesin, çıkınca onu öldüreceğim. Onu ben seviyorum' diye tehditler gönderdi. Son 3- 4 aydır anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığım eşime 2016 yılında boşanma davası açarak ayrıldım. O dönem Gökhan'da cezaevinden çıkmış ya da buraya gelmiş, tam olarak bilmiyorum. Ben de Burhaniye'deki iş yerimden çıktıktan sonra Akçay'da işlettiği büfeye akşamları babama yardıma gidiyordum. Hatta birkaç defa arabamı takip edip üzerine bira şişeleri bıraktı. Sonradan 'ben bıraktım' diye işaret etti. Sonrasında birkaç defa önümü kesti. 'Eninde sonunda seni kaçıracağım' diye söylemleri oldu."

    Malay: Tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum

    İlerleyen günlerde Evinç'in kendisini ailesiyle tehdit etmeye devam edip, yüzük takmaya zorladığını ileri süren Ceyda Malay, olaydan önceki gün ise evde bulunan ilaçları içerek intihar ettiğini anlattı. Gökhan Evinç'in kendisini tehdit edip, polise verdiği ifadesini değiştirttiğini söyleyen Malay, "İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek polise onun yüzünden intihar ettiğimi söyletmedi. Ertesi gün ailem olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu düşünerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annemde mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Sonrasında beni yine dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alıp, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi.

    Ceyda Malay'ın ifadesinin ardından Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

    'Ceyda Malay kendini savundu'

    Ceyda Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Ceyda Malay maruz kaldığı darp, tehdit gibi yaşadığı kötü olaylara karşılık, yaşamını savunmak için davanın konusu olan eylemi gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki Ceyda Malay'ın bu olayı gerçekleştirmesine sebep olan şahıs, daha önce birkaç cinayetten sabıkası olan, sicili temiz olmayan, saldırmaya ve tehdide meyilli bir kişidir. Dolayısıyla şiddet eğilimli olan bu kişinin, Ceyda Malay'ı defalarca öldürmekle tehdit ettiği, kendisinin günlüklerinden de anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ceyda Malay yaptığı eylemle kendi hayatını savunmuştur. Biz kendisinin tahliyesini talep ettik."

    'Adaletin yerine geleceğine inanıyorum'

    Ceyda Malay’ın annesi Canan Seyhan, mahkemenin ertelendiğini, bir dahaki duruşmadan güzel bir karar çıkması yönünde umutlu olduklarını belirterek, "Adaletin yerine geleceğine inanıyorum. Kızım bunu bilerek isteyerek yapmadı" diye konuştu.

    Malay'ın kız kardeşi Ceren Malay, kardeşinin yolda gördüğü bir canlıya bile aylarca aç kalmasın diye evinde baktığını söyleyerek, "Kardeşimin serbest kalmasını istiyordum. Kardeşim şiddet ve tehdit görmeseydi kimseyi öldüremezdi. Benim kardeşim yolda gördüğü tavuğu bile alıp beslerdi. Kardeşim insana değil, tavuğa bile kıyamayan bir insandıdedi.

    Ceyda'nın günlük notları ortaya çıktı

    Gökhan Evinç'i öldüren Ceyda Malay, evinde ortaya çıkan yazdığı günlükte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:  

    "Yaşamakla hayatta kalmanın arasında nefes alıp veriyorum sadece. Vücudumun her gün başka bir yerinde morluk ve şişlikler ile boğuşuyorum. Şiddet kötü. Hem de çok kötü. Hayatımda gördüğüm en dengesiz insan o. Gökhan! Bugün önce yüzüme tokat atıp ayaklarımı tekmeleyip sonra da bu yaptıkları için buz arayan dövüp dövüp ağlamama bile izin vermeyen insan. Kader'lerle buluştuk bugün. Hayatımda sayılı gördüğüm insan bile bugün bana 'senin için çok üzülüyorum' dedi. Bunlar çok canımı yakıyor. Artık. Hayatımı bu dengesiz insanla nasıl devam ettireceğim hiçbir fikrim yok. Keşke her şeyimde arkamda duran bir babam ve bir abim olsaydı."

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Kadına şiddet, Zarar, nişanlı, Ceyda Malay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet