Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih'te Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği belirtildi.

Sputnik muhabiri, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu: İdlib’deki durum S-400’ü etkilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimin ve bu konuda Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya etki yapmaması gerektiğini söyledi.

Rus muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İdlib’deki girilimin S-400 anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Hayır, bu iki farklı konu” yanıtını verdi.

Türkiye’nin, herhangi bir ülkeyle tek bir anlaşmazlık yüzünden ilkelerini ve politikasını değiştirmeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye sorununun iki ülke arasındaki işbirliğini ve ilişkileri bozmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, “Bu yüzden birlikte çalışıyoruz” dedi.

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