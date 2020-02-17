Elazığ'da 4.2'lik deprem

Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DEPREM: Elazığ, Sivrice’de saat 14.42’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 17, 2020

Boğaziçi Üniversitesi ​Kandilli Rasathanesi ise Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 4.1 km olarak duyurdu.

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