Elazığ'da 4.2'lik deprem

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Elazığ, Sivrice’de saat 14.42’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 17, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 4.1 km olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2020
AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/TKJCUy5Ckk
17.02.2020, 14:42:13 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 4.1 km#Kandilli
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