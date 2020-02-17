Ömer Çelik: Türkiye Soçi Mutabakatına bağlılığı sürdürmektedir

AK Parti MYK toplantısı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Moskova'daki İdlib görüşmesine dair 'Türkiye Soçi Mutabakatına bağlılığı sürdürmektedir' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Moskova'daki İdlib görüşmeleriyle ilgili "Türkiye Soçi Mutabakatına bağlılığı sürdürmektedir. Mutabakatı bozan Suriye rejimidir" ifadesini kullandı.

İdlib'te ateşkesin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Çelik "Türkiye'nin yaptığı tahkimat terörle mücadele meselesidir" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından diğer başlıklarsa şu şekilde:

-Diyarbakır annelerimizin her zaman yanındayız, bir annemiz daha evledına kavuştu.

-Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya geldi Türkiye'ye. Sporda üst üste gelen başarılar tabi ki çok kıymetli.

-İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Görüşmeler yarın da davet edecek. Türkiye tüm taraflara Soçi mutabakatını hatırlıyor.

-Rejimin Suriye'de ateşkes ihlali 20 bine ulaştı.

-Merkel en önemlisi, oyların aşırı kaymasını önlemek demişti. Biz onları uyarmıştık. Sorununuz merkez sağın aşırı sağa kayması, İslam ve Türk düşmanlığına karşı önlem almanız gerekir. Avrupa'nın merkaz sağı, doğudaki IŞİD ile aynı görevi görüyor."

-Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konularında biri ordudaki atılmaların belli bir kritere dayanmamasıdır. Herkes kendi döneminde mükemmel işler yaptığını söylerek kendi hatalarını görmezden geliyor. Başbuğ meselesi doğrudan TBMM'nin suçlanmasıdır. TBMM mensubunu terör örgütü üyesi olarak göstermektir. 60 ihtilali oldu, 28 Şubat oldu. Tüm bunlara baktığınızda meclisin tüm üyelerine terör örgütü mensubu gibi mi göstereceksiniz?

-Türkiye askeri vesayetin kaldırılması konusunda büyük sancılar yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir hükümet muhtıralara cevap vermemiştir. Muhtıraları kabullenmiştir.