Barolardan 'Kanal İstanbul' için verilen ÇED raporuna karşı iptal davası

Ankara Barosu ile 13 Baro; “Kanal İstanbul” projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 5774 sayılı ve 17.01.2020 tarihli “Çevre Etki Değenlendirilmesi Olumlu” kararı aleyhinde iptal davası açmışlardır.https://t.co/QA3xTHsmi7 pic.twitter.com/RFM3JhGlqE