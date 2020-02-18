Barolardan 'Kanal İstanbul' için verilen ÇED raporuna karşı iptal davası

'Kanal İstanbul' projesine ilişkin, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kırklareli, Mersin, Şanlıurfa ve Yalova Baroları "Çevre Etki Değerlendirilmesi Olumlu" kararı aleyhinde iptal davası açtı.
Ankara Barosu ile 13 Baro; “Kanal İstanbul” projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 5774 sayılı ve 17.01.2020 tarihli “Çevre Etki Değenlendirilmesi Olumlu” kararı aleyhinde iptal davası açmışlardır.https://t.co/QA3xTHsmi7 pic.twitter.com/RFM3JhGlqE— Ankara Barosu (@ankarabarosu) February 17, 2020
Karar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi de itiraz edeceğini açıklamıştı.
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