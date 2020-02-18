Manisa'da 5,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem oldu

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa Kırkağaç olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.98 km olarak açıkladı. AFAD 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini belirtti.
Manisa Valiliği ve AFAD'dan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Valililkten yapılan açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2020
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 18.02.2020, 19:09:22 TSİ
Enlem : 39.0846 N
Boylam : 27.8386 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/Kuy62x9bEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini 12.1 km olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 18, 2020
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) https://t.co/7q629FO7D3
18.02.2020, 19:09:22 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 12.1 km#Kandilli
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