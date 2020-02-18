Manisa'da 5,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğündeve 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 5,2'lik deprem deprem İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa Kırkağaç olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.98 km olarak açıkladı. AFAD 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini belirtti.

Manisa Valiliği ve AFAD'dan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Valililkten yapılan açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

​Boğaziçi Üniversitesi ​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini 12.1 km olarak duyurdu.