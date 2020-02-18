İbrahim Kalın: İdlib görüşmelerinde tatmin edici bir sonuç çıkmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya ile yapılan İdlib görüşmelerinde çıkan kararın bu müzakerelerin devamı etmesi yönünde olduğunu söyledi. Kalın "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" dedi.

Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Moskova'da Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerle ilgili olarak çıkan kararın bu müzakerelerin devamı etmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Kalın İdlib konusuna ilişkin şunları söyledi:

"İdlib'de temek çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek. İdlib'de askerimize saldırı olduğunda en sert şekilde cevabının verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."



Kalın "Suriye'deki krizle ilgili dünyayın hala harekete geçmemesi kabul edilebilir değil" dedi.

Sözcü İbrahim Kalın Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'ta Türk gemisini vurduğu iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi."

İbrahim Kalın'ın açıklamasında öne çıkan diğer başlıklarsa şu şekilde:

-Alınan kararlara rağmen Libya'da Hafter'e askeri destek sürüyor.

-Biz Libya halkının yanında yer almaya devam edeceğiz.

-Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.

-Gezi olayları sürecinin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım.

-FETÖ'de orduya giriş AK Parti iktidarında başlamadı.

-Koronavirüsü ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldık.

-Gazetecilere yıpranma payı konusunda AYM'nin kararı var, bakanlık gerekli çalışmayı yapacak.