Kayıt
09:05 19 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Yeni Akit yazarı Sivas Katliamı ile Gezi'yi kıyasladı: Sivas'taki eylemler topu topu 6 saat sürdü

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1115
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104102/16/1041021693.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002191041432849-sivas-katliami-ile-geziyi-kiyasladi-sivastaki-eylemler-topu-topu-6-saat-surdu/

    Yeni Akit yazıişleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Sivas Katliamı ile Gezi Olayları'nı karşılaştırdığı yazısında, toplamda 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı sanıklarının suçlu bulunmalarını hatırlatarak "Topu topu 6 saat.. Başı, sonu hepsi 6 saat.. " ifadelerini kullandı.

    Yeni Akit yazıişleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Sivas Katliamı ile Gezi Olayları'nı karşılaştırdığı yazısında, 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı sanıklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüsten suçlu bulunduklarını işaret ederek, "Anayasal düzeni değiştirmek için gerçekten bir niyetin olsa.. Bir planlama yapmaya kalksan, 6 saat değil, 6 gün yetmez, 6 hafta yetmez.." ifadelerini kullandı.

    Karahasanoğlu, Gezi olaylarının 6 aydan fazla süren bir isyan harekete olduğunu ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçu olma ihtimalının Sivas Katliamı'nda 1 ise, Gezi olaylarında 1 milyon olduğunu iddia etti.

    Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü yaşanan olayda, eylemin tamamı 6 saat idi.. 

    6 saat süren eylem sebebi ile 33 Sivaslıyı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini cebren değiştirmeye teşebbüs etmekle suçladılar ve mahkum ettiler.. Topu topu 6 saat.. Başı, sonu hepsi 6 saat.. 

    Anayasal düzeni değiştirmek için, gerçekten bir niyetin olsa.. Bir planlama yapmaya kalksan, 6 saat değil, 6 gün yetmez, 6 hafta yetmez.. 

    Ama 6 saatlik eylem; anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçu olarak yorumlandı.. Şüpheliler idam cezasına çarptırıldı.

    Peki Gezi isyanında ne oldu?

    6 saatlik eylemden değil.. 6 gün süren bir kalkışmadan değil.. Tamamen durulmasını dikkate alırsak 6 aydan fazla süren bir isyan hareketinden bahsediyoruz.. Amaçlanan fiili gerçekleştirmeye elverişlilik açısından anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçunun işlenmiş olma ciddiyeti Sivas’ta 1 ihtimal ise, Gezi olaylarında 1 milyon olmasına rağmen, Sivas idamla, Gezi isyanı beraatle sonuçlandırıldı..

    Sivas’ta hangi anayasal kurum var? Hangi anayasal kurumun temsilciliği var? Her ilde olan Valilik dışında, Sivas’ta anayasal kurumların hiçbirisinin önemli bir temsilciliği yok.. Vurulsa, devrilse, yıkılsa da, Sivas’taki olaylar, tümü ile Sivas’ta kalır. Buna rağmen, Ankara’ya 440 kilometre mesafedeki Sivas’ta yaşanan, diğer hiçbir ilde yansıması olmayan, bir gün içinde başlayıp biten olay sebebi ile, 33 insana “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı, ceza kanunundaki en ağır ceza verildi..

    Gezi isyanında ise, darbelerin hep hedef aldığı Başbakanın İstanbul’daki temsilciliği hedef alındı. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi basılmak istendi.. Geceyarısı Başbakanlık Ofisi’ne zorla girilmek istendi.. Başbakanlık Ofisi yağmalanmak istendi..  Ama bu olaylar sebebi ile, tek bir kişiye, bir ceza verilmedi.. 

    Sivas’taki olaylarda yargılanan kişilerde tek bir silah bulunamadı. Göstericiler, şu veya bu şekilde hiçbir kişiyi kasıtlı bir hareketle silahla yaralamadı.. Ama Sivas olayları sebebi ile 33 Sivaslı, idam cezasına çarptırıldı.

    Gezi isyanında ise, bir komiser yardımcısı öldürüldü.. Yüzlerce polis yaralandı, hatta bazıları sakat kaldı. Taşlar atıldı, polis araçları yakıldı, ters çevrildi, üzerlerine Başbakan’a küfür içerikli yazılar yazıldı.. Polisler, kamu görevlileri sopalarla kovalandı, yakalananlar dövüldü. Tüm bu olaylar sebebi ile yargılananlar, beraat ettirildi..

    Sivas’ta yaşanan olayda, hiçkimsenin hedefi anayasal düzeni değiştirmek değildi.. Cumhurbaşkanı’nı indirmek, başbakanı devirmek değildi.. Hatta tam aksine, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ildeki temsilcisi Vali’nin makamına da hiç kimse bir saldırı, bir tepki göstermedi.. “Asker bizim asker” sloganları atılan gösteri, anayasal düzeni cebren değiştirme olarak kabul edildi, Türkiye Cumhuriyeti’nde suçlulara verilebilecek en ağır ceza verildi.."

    Etiketler:
    Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit, Gezi eylemleri, Sivas Madımak Katliamı, Madımak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hindistan'ın Madhya-Pradeş eyaleti
    Google Earth’tan nefes kesen Dünya manzaraları
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet