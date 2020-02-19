Türkiye'de gözaltına alınan IŞİD'in infazcısının eşi ve oğlu da yakalandı

Bursa'da Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü IŞİD'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kod adlı şahsın yakalanmasının ardından eşi de Kocaeli'nde yakalanarak Bursa'ya getirildi.
Abu Taki Alshamy'nin eşi B.A. ile birlikte yakalanan oğlu V.E. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Bu olayla birlikte gözaltına alınan 6 IŞİD'linin sorguları Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
IŞİD'in infazcısı olduğu belirlenen Abu Taki Alshamy'nin diğer oğlu da IŞİD terör örgütü üyesi olmak suçundan Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanmıştı.
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