‘ABD, Türkiye ile ilişkilere ikiyüzlü yaklaşıyor’

Rus medyasına açıklamasında, Washington’un Ankara-Moskova ilişkilerini bozmak istediğini söyleyen Cengiz, “ABD’nin taziyelerine, destek mesajlarına ikiyüzlü yaklaşımının farkındayız. Amerika Türkiye’ye, Rusya’ya güvenmemesi gerektiğini söylüyor ve biz, bunun ikiyüzlü standart olduğunu anlıyoruz” dedi.

Ülkelerin bu tür ifadelere kanmaması gerektiğini dile getiren Cengiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluğun tartışılmaz olduğunu kaydetti.

Rusya ve Türkiye’nin, İdlib’deki terörist gruplara karşı ortaklaşa mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Cengiz, “İdlib krizi çıkmasaydı, Erdoğan büyük ihtimalle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşürdü. Şimdi bu zor durumun çözümü için garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın üçlü görüşmelere geri dönülmesi daha iyi olur” ifadelerini kullandı.