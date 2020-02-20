Trans yağa sınırlama getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini söyledi. Pakdemirli, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini belirtti.

Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, şunları söyledi:

'Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek'

"Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."

Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, Avrupa Birliği'nde (AB) konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye'de trans yağ kısıtlamasının AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.