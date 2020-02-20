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15:49 20 Şubat 2020
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    IŞİD infazcısı Bursa'da doğal gaz servisinde çalışıyormuş

    IŞİD 'infaz videoları' için Suriye'de özel merkez kurmuş

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    Türkiye
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    Bursa'da yakalanan ve Türkiye'ye 3 ay önce giriş yaptığı belirlenen IŞİD'in infazcısı, propaganda amaçlı videoların Deyr ez Zor'da özel bir merkezde günlerce süren çekimler sonucu hazırlanarak servis edildiğini anlattı.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan IŞİD'inüst düzey yöneticisi’ ‘Abu Taki Alshamy’ kod adlı 50 yaşındaki Y.A.A. , örgütün propaganda için kullandığı infaz videolarının hazırlanmasına ilişkin itiraflarda bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Y.A.A'nın 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.

    Yürütülen çalışmalarda, bu kişiyle irtibatlı olabilecek başka örgüt üyelerinin Kocaeli'de olabileceği ihtimali üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince de araştırma başlatıldı.

    Y.A.A'nın Bursa'da saklanabileceğine dair bilgiler elde edilerek operasyon hazırlığı bu ilde yoğunlaştırıldı. İzmir, Kocaeli ve Bursa Emniyet Müdürlükleri İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu belirlenen Y.A.A, 17 Şubat'ta İnegöl ilçesinde yakalandı.

    Polis tarafından ifadesi alınan Y.A.A, propaganda için kullanılan videoların örgütün ‘medya sorumlusu’nun talimatıyla hazırlandığını söyledi.

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    © Sputnik / Sarah Nureddin
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    Talimat gereği kendisine önceden hazırlanmış bir metnin verildiğini ve bunu okumasının istendiğini, ayrıca kendisine vücut dilini etkili kullanma eğitimi verildiğini anlatan Y.A.A, 1.5-2 dakika süren her bir videonun 10-15 kez prova yaptıktan sonra ortalama 20 günde çekildiğini itiraf etti.

    Y.A.A, infaz videolarının Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde Avrupa'dan getirilen son teknoloji ürünü elektronik cihazlar ve kameraların bulunduğu merkezde hazırlanıp montajlandıktan sonra dünyaya servis edildiğini de aktardı.

    Ayrıca Y.A.A, esirlerin infaz edileceklerinden haberlerinin olmadığı, propaganda amaçlı çekim yapılacağı söylenerek söz konusu yere getirildiği ve videoda görünmeyen başka örgüt mensuplarının da ateş ettiği bilgisini verdi.

    Öte yandan, dün İnegöl'de yakalanan K.E'nin, Y.A.A'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.

    ‘Deşifre olmamak için oğluyla iletişim kurmamış’

    Y.A.A. ile K.E'nin ilçede farklı evlerde yaşadığı, deşifre olmamak için birbirleriyle irtibat kurmadıkları bildirildi.

    K.E'nin, babasının gözaltına alınmasından haberinin olmadığı da belirtildi.

    Nijerya hükümeti, Şekau'nun başına 50 milyon Nijerya nairası ödül koymuştu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyalete çekilen bu fotoğrafsa 2013'ten.
    © REUTERS / Tim Cocks/File Photo
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    Y.A.A. ve K.E. ile gözaltına alınan diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaşmıştı. Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla özel harekat ekiplerinin desteğiyle 17 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, terör örgütü IŞİD'in propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Y.A.A, ilçede bir inşaatta yakalanmıştı. Polisin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren K.E'nin yanı sıra örgütle bağlantılı Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

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    Etiketler:
    Kocaeli, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Deyr ez Zor, Türkiye, Bursa, IŞİD
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