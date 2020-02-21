Rusya Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle Ankara’da resepsiyon verildi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Büyükelçilik Savunma Ataşesi Albay Dmitry Priymachuk’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile Ankara’daki diplomatik misyon temsilcileri ve askeri ataşeleri katıldı.

Rusya ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyon, yemek ikramının ardından sona erdi.