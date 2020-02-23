AFAD: Konya Derebucak'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD Konya Derebucak'ta saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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