İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun streç filme sarıldığı iddiasıyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 'İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği' iddiasını incelemek üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iddia ile ilgili yaptığı açıklamada 'Böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilemez' ifadesini kullandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 'İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği' iddiasına Twitter hesabından yapılan açıklamayla yanıt verdi.

Bugün Bazı Sosyal Medya Hesaplarında İstanbul Havalimanı'ndan Bir Yolcunun Streç Filme Sarılarak Sınır Dışı Edildiği İddiasına İlişkin Basın Açıklaması pic.twitter.com/U9QV9eCzYW — Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) February 22, 2020

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Söz konusu yolcunun 21 Ocak tarihinde sahte belge ile Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken engellendiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir. Ancak, tüm bu yaşananlara rağmen böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilemez. İddiayı soruşturmak üzere Bakanlığımızca iki mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. İddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlular ile ilgili derhal gereği yerine getirilecektir."