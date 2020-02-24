Sevgilisine şiddet uygularken öldürülen Özgür Duran'ın annesi: Madem oğlum evde dövmüş, Ayşe neden onu parka çağırmış?

Konya’da Kadir Şeker ile bir kadının şiddete maruz kalmasından kaynaklı çıkan arbede neticesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Özgür Duran’ın annesi, oğlu ile ‘evli bir kadın’ olan Ayşe Dırla ile birlikteliği nedeniyle 5 aydır görüşmediğini anlatarak "Ayşe cenazeye gelmedi, madem Özgür onu evde dövdü, neden barışmak için parka çağırdı" dedi.

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker olayı Türkiye’nin gündeminde.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, hayatını kaybeden Duran’ın annesi 'bu olayın peşini asla bırakmayacağını' söyleyerek şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun o benim oğlumdu. Gece 03.00’da beni aradılar. ‘Özgür Duran’ı kaybettik, kavga sonucu bıçaklandı’ dediler. İnanmadım. Şaka sandım. Üç oğlumdan en büyüğüydü. Ayşe, Antalya’da evliydi. Benim çocuğumla gittiler. Ben durumu onaylamadım. 5 aydır görüşmüyordum. Kızdım da. Hiç görüşmedik. Birkaç kere Ayşe arattırdı, hiç yapmadığı şeyi yaptı, bana hakaret etti. Ama ben onu uzaktan takip ediyordum."

'Ayşe'ye ifade baskısı yapmadık'

"Ayşe’ye ifadesini değiştirsin diye baskı da yapmadık. Benim çocuğum kadına şiddet uygulamazdı. Kadına şiddete karşıydı. Çünkü babası annesini onun gözleri önünde defalarca dövmüştü. Benim oğlum kadına şiddetin nasıl kötü bir şey olduğunu biliyordu. 19 değil 29 (suç) kaydı da olsa benim oğlumdu. Hesabını adalete verir, verdi de. Oğlum uyuşturucu satıcısı değildi; içmekten dolayı mahkemeye çıkmıştı. Özgür’ün nişanlısı vardı. Ondan ayrılmıştı. Bekârdı. Sonra bu kadınla gitti."

'Bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum'

"Ayşe cenazeye bile gelmedi. Geldiyse de ben görmedim. Gelmesin zaten, cenazede ne işi var. Avukat da tuttum. Ben bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Ayşe’yi savunmak ona mı düşmüştü. Madem Ayşe’yi dövdü de Ayşe’nin neden raporu yok? Madem oğlum Ayşe’yi evde dövmüş, Ayşe neden onu parka çağırmış gel konuşalım diye? Benim de konuşacağım zaman gelecek."