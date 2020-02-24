Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

Konya'da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker'e ilişkin soruşturma kapsamında suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

Kadir'in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın'da yakın çevresine sorular sorularak hazılanan raporda; efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Kadir'in bindiği araçlarda kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.

Öte yandan Şeker'in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi.