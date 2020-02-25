Kayıt
10:19 25 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya’da yaşlılar için fast-food geliştiriliyor

    MHP Çin tuzunun yasaklanması için yasa teklifi verdi

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 70
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104106/26/1041062613.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002251041470537-mhp-cin-tuzunun-yasaklanmasi-icin-yasa-teklifi-verdi-/

    Doyma hissini baskılayan, epilepsiden obeziteye kadar hastalıklara davetiye çıkaran 'Çin tuzu'nun yasaklanması için MHP, Meclis'e yasa teklifi verdi. Bir çeşit kimyasal ürün olan ve 'Çin tuzu' olarak bilinen bu maddenin sadece kapalı gıdalarda değil, balıktan patates kızartmasına kadar gıda maddelerinde tat verici olarak kullanıldığı belirtildi.

    Doyma hissini baskılayan, epilepsiden obeziteye kadar hastalıklara davetiye çıkaran 'Çin tuzu'nun yasaklanması için MHP, Meclis'e yasa teklifi verdi. Bir çeşit kimyasal ürün olan ve 'Çin tuzu' olarak bilinen bu maddenin sadece kapalı gıdalarda değil, balıktan patates kızartmasına kadar gıda maddelerinde tat verici olarak kullanıldığı belirtildi.

    MHP, hamburger, salam, sosis köfte harçları, cips, kraker, hazır çorba üretiminde kullanılan ve doyma hissini baskılayarak çocuklarda ve yetişkinlerde daha çok yeme arzusu oluşturan 'Çin tuzu'nun yasaklanması için yasa teklifi verdi.

     MHP'nin teklifini Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) da destekledi. Başkan Vekili Sinan Vargi, "31 yıldır bunun yasaklanması için mücadele ediyorum. MHP'nin teklifiyle umarım artık bu hayal gerçek olur. İnsanlarımızın daha fazla zehirlenmesi önlenir" dedi.

     ‘Yeme arzusu yaratıyor’

    Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, Kamuoyunda bilinen adıyla 'Çin tuzu'nun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle gıdalarda kullanımının yasaklanması için yasa teklifi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara’dan geldi.

    Monosodyum glutamat'ın (MSG) yasaklanması için Meclis'e yapılan teklifin gerekçesinde şu noktalara dikkat çekildi:

     "MSG, glutamik asitin tuzudur. Glutamik asit 20 temel amino asitten biridir ama insan vücudunda üretildiği için dışarıdan alınmasına gerek yoktur. Ancak birçok yiyecekte lezzet verme amacıyla kullanılmaktadır. MSG, gıda katkısı olarak E-621 adıyla bilinmektedir. Başta salam, sosis, hamburger, hazır çorbalar, cips, kraker, et suyu tabletleri, köfte harçları, salata sosları olmak üzere pek çok hazır gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. MSG, katkılı olduğu yiyecekleri tüketenlerde doyma hissini baskılayarak bireylere daha çok yemek arzusu oluşturmaktadır."

    Obeziteden parkinson’a

    © AP Photo / Elaine Thompson
    Romanya şekerli içeceklere 'obezite vergisi' getiriyor
    Aynı zamanda fast-food kapsamına giren bu hazır gıdaların normalde de yüksek kalori içerdiği için fazla tüketim ile birlikte obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı belirtilen teklifte, "Diğer taraftan bunları yiyenlerin sebze-meyve, balık gibi sağlıklı gıdalardan uzaklaşmaları da birçok sağlık problemine neden olmaktadır. 'Çin tuzu'nun fazla miktarda tüketilmesinin birçok hastalığa sebep olduğu, hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. MSG bir çeşit nörotoksindir, yani sinir hücrelerine zarar verir. MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere beyinde epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS, öğrenme güçlüğü, baş ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, karaciğerde de yağlanma ve toksik etkilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci, leptin direnci, pankreas hasarı, ani kalp krizi, alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. MSG'den uzak kalmak toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bebek mamalarında kullanımı yasak olmasına rağmen yetişkinlerin yemeklerini tüketmeleri neticesinde MSG'ye maruz kalan bebeklerde alerjik reaksiyonlar ve lezyonlara sebep olabilmektedir" denildi.

    Osman Müftüoğlu: Yasak doğru karar, destekliyorum

    MHP'nin 'Çin tuzu'na yasak talebine Osman Müftüoğlu'dan da destek geldi. Bilim adamlarının önemli bir kısmının MSG'nin beden, özellikle sinir sistemi için toksik bir madde olduğunu, vücutta iltihabi reaksiyonları tetikleyebileceğini söylediğine dikkat çeken Müftüoğlu, şunları söyledi:

    "Alzheimer'dan parkinsona, öğrenme bozukluklarından baş ağrılarına, bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, yüz, boyun, ense ve kollarda yanma ile ortaya çıkan nöbetlere, hatta kilo almaya ve şeker hastalığına neden olabileceğini ileri sürüyorlar. Alerjileri tetikleyebileceğini, gözlerde harabiyete yol açabileceğini, insülin direncini hızlandırabileceğini ileri sürenler var. MSG Çin mutfağında, özellikle Çin restoranlarında yaygın tüketilen bir lezzet verici. Zaten başlangıçta Çin lokantasında yemek yiyenlerde ortaya çıkan ağır sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle dikkat çekmiş bir madde. MSG 'aklanıncaya kadar uzak durulması gereken bir kimyasal'. Zaten böyle olduğu için de hazır çorba üreticilerinin çoğu 'zararsızdır' dedikleri MSG'yi formülasyonlarından çıkardılar. Bize göre aklanana kadar hiçbir yiyecek maddesine konulmaması gereken bir gıda katkısı bu. Ben şahsen içinde MSG bulunan hiçbir ürünü kullanmıyorum. Japon ve Çin lokantaları çok kullanır. Tokluk hissini engelliyor, açlık hissini tetikliyor. Bir ülkenin sağlığı söz konusu ise yasak talebini doğru buluyorum."

    ‘Beyinde alışkanlık yapıyor’

    TÜDEF Başkan Vekili ve Gıda-Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, halk sağlığı için 'Çin tuzu'nun yasaklanması gerektiği konusunda 31 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, "Bu nedenle MHP'nin teklifini bizler de destekliyoruz. Lezzet arttırıcı bir madde olan MSG et, balık, tavuk satan bazı restoranlarda bol miktarda kullanılıyor. İnternetten de sipariş veriliyor. 25 kiloluk çuvalı 540 lira. Tüketici bilmeden bu ürünü tüketiyor. 'Çin tuzu' kimyasal olduğu için beyinde alışkanlık yapıyor, bağımlılık yaratıyor. Yalnızca paketlenmiş gıdalarda değil, piyasada et döner, tavuk döner, balık ızgara, patates kızartması gibi ürünlerde de tuz gibi ekilerek serbestçe kullanılıyor" dedi.

    ‘Doyma hissini yok ediyor’

    Hamburger
    © Flickr /
    Trans yağa 2 gram sınırlaması geliyor
    Paketlenmiş gıdalarda bir kullanım limiti söz konusu iken, et ve balık ürünlerinde limiti olmadığı için tüketicinin bilmeden bol miktarda bu ürünü tükettiğini vurgulayan Sinan Vargı, "Özellikle fast food lokantalarında, birahanelerde patates kızartmalarının üzerinde lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor. 'Çin tuzu', acı, tatlı, ekşi ve tuzlu MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere çok sayıda hastalığa neden oluyor. Bu nedenle toplumumuzun sağlığı için yasaklanmalıdır" diye konuştu.

    ‘Sağlık Bakanlığı'nın da destek vereceğine inanıyoruz’

    MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte MSG'nin Çin restoranları dışında her yerde neden yasaklanmasını istediklerini şöyle anlattı:

    "Çin tuzu birçok ülkede yasaklanıyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Gıda terörü, birilerinin daha çok para kazanmasını sağlıyor. Biz de Türkiye'de yasaklanması için yasa teklifi verdik. Bu tuzun yasaklanmasına kamuoyuyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da destek vereceğine ve harekete geçeceğine inanıyoruz."

    İlgili konular:

    RTÜK dondurma reklamlarına müdahale edecek: 'Genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor'
    Rusya Savunma Bakanlığı, obezite sorunu olan askerleri ordudan uzaklaştıracak
    Politico: Trump'ın askeri hırsları, 'obezite' ve 'uyuşturucu' engeline takılacak
    'Trump'ın askeri hırsları 'obezite' ve 'uyuşturucu' engeline takılacak'
    Etiketler:
    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Osman Müftüoğlu, Monosodyum glutamat, Esin Kara, Hidayet Vahapoğlu, Aysel Alp, Hürriyet gazetesi, Sinan Vargı, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Sosis, Salam, hamburger, Çin tuzu, Çin, Epilepsi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatan Savunucuları Günü Rusya'da her yıl 23 Şubat'ta kutlanıyor. Anlatılan farklı versiyonlardan birine göre 22 Şubat 2018’de ‘Sosyalist Vatanımız Tehlikede’ adlı bir duyuru yayınlandı, ardından 23 Şubat'ta Moskova, St. Petersburg ve birçok kentte gösteriler yapıldı, gösteriler sırasında işçiler, Kızıl Ordu’ya katılarak Vatanlarını Alman ordusundan korumaya çağrıldı.
    Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlamaları
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet