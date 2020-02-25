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21:08 25 Şubat 2020
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    Tecavüzle suçlanan Profesör Hasan Bilgili

    Tecavüzle suçlanan profesörün davasında uzman raporu: Sperm var

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara'da Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada uzman raporu, dosyaya girdi. Sonuçları farklı çıkan iki tetkinin değerlendirildiği raporda nihai görüşün 'sperm olduğu' yönünde kaydedildiği belirtildi.

    Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edildi.

    Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

    Cinsel saldırı izlerini yok etmek için jinekolog yardımı

    Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt ile birlikte yargılanmaya başlandı.

    Yarın yapılacak ikinci duruşma öncesinde, uzman doktor raporu dava dosyasına girdi. Ç.B'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı şikayet üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce hazırlatılan ve Ankara Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Murat Alper'in imzası bulunan raporda Ç.B'ye ait ilk tetkikin olaydan sonra 5 Nisan'da mikrobiyoloji kliniğinde, ikinci tetkikin ise patoloji kliniğinde yapıldığı belirtildi.

    Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntü kayıp
    © DHA /
    Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntünün kayıp olduğu ortaya çıktı

    İlk numunede yapılan tetkik sonucunda sperm morfolojisinde hücreler izlendiği ve incelenen örneğin 9 Nisan'da polis memuru Mustafa D'ye tutanakla teslim edildiği kaydedildi. Yine 5 Nisan’da patoloji kliniğinde numune alınarak yapılan ikinci tetkikte ise sperm tespit edilmediği bildirildi.

    Raporun değerlendirme bölümünde, mikrobiyolojiye gönderilen ilk numunenin alındığı yer ve alınma tekniği ile patolojiye gönderilen numunenin alındığı yer ve alınma teknikleri arasında fark olduğuna dikkat çekildi.

    Uzman değerlendirmesinde, aynı örneğin ikiye bölünemeyeceği ve sonuçların aynı oluşmamasının çelişkili görünebileceği gibi, normalin içinde bir durum da olabileceği belirtilerek şunlar ifade edildi:

    "Nihai değerlendirmede müştekide sperm görüldüğünün bilimsel kanıta dayalı ortaya konduğu anlaşılmaktadır. Bunun iki metotla ortaya konulamaması ancak, kanıta dayalı mikrobiyoloji örneğinde sperm tespit edildiği durum, müştekide sperm tespit edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle yapılacak işlemlerin müştekide sperm varlığı üzerinden devam etmesi gerektiği, ilgili uzmanlarca alakalı yapılacak bir işlem olmadığı görüş ve kanaatindeyim."

    Etiketler:
    Profesör, jinekolog, Tecavüz, Veteriner
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