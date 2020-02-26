Zonguldak’ta Koronavirüs alarmı: İran'dan malzeme getiren 13 kişi gözlem altında

İran'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Erdemir limanına malzeme getirdiği öğrenilen 13 İran vatandaşı, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bir kişide yüksek ateş görülürken, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Tahlilleri muhtemelen yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre ya daha ileri tedaviye bakılacak ya da serbest bırakılacak" dedi.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na (ERDEMİR) İran’dan malzeme getiren 13 İranlı şoför tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

13 kişiden 1’inde yüksek ateş görülürken, vatandaşlar ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Hizmet Binası’na götürüldü.

Kan ve idrar örnekleri alınan İran vatandaşlarının hastanede gözlem altında tutulması için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde tedavi gören hastaların tahliyesi gerçekleştirildi.

Ardından Çevik Kuvvet ekipleri de özel donanımlı kıyafetleri ile hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

'Virüs tespit edilirse karantina süreci olacak'

Açıklama yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş gözetim altına alınanların tahlillerinin yarın sonuçlanabileceğini ifade etti.

Vali Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak 5’ti sayı biraz çoğaldı. Çoğaldı ama yüksek ateşli 1 kişi var, diğerleri normal. Tedbir amaçlı olarak onları da numuneleri alınıp tahlilleri yapılacak.

Tahlilleri muhtemelen yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre ya daha ileri tedaviye bakılacak. Ya da serbest bırakılacak. Virüs tespit edilirse ondan sonra karantina süreci olacak.

Şu an 12-13 kişi var, 1 kişide yüksek ateş var. Hepsi İran kaynaklı gelen kişiler. Şimdilik tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyorlar. Tahliller yapılacak. Gerekli kontroller tahliller yapılacak. Hepsi İran’dan gelen 13 kişi."