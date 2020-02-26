'İstanbul Havalimanı'nda hiçbir önlem yok' diyen Şirin Payzın'a Bakan Koca'dan yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Gazeteci Şirin Payzın'ın "İst. Havaalanı’nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.

Koronavirüs vakalarının Çin dışında en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'dan döndüğünü söyleyen gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem bulunmadığını ifade etti.

"Ne kontrol yapıldı, ne görevliler maskeli" diyen Payzın'ın paylaşımı şöyle:

"İst. Havaalanı’nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?"

İst. Havaalanı’nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?@igairport @saglikbakanligi — Sirin Payzin (@siring) February 26, 2020

​Bakan Koca'nın Payzın'ın paylaşımına yanıtı ise şu şekilde oldu:

"Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)"

Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :) https://t.co/VOsMxW5I5r — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2020

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