Kılıçdaroğlu, AP heyetiyle görüştü: Erken seçime hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, parti olarak erken seçime hazır olduklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, şu an Türkiye'de iki ayrı kutbun olduğunu belirtti ve bunları 'demokrasiden yana olanlar', 'otoriter rejimi savunanlar' olarak ayırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti ile yaptığı görüşmede, 'erken seçim' mesajları verdi. Erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’nin seçim stratejisinin” sorulması üzerine, “Geniş bir demokrasi platformunu oluşturmak istiyoruz” dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu önceki gün AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün yanı sıra milletvekilleri Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turabi Kayan ve Fikret Şahin de hazır bulundu.

'Şu anda Türkiye’de iki ayrı kutup var'

Erken seçim ihtimaline karşı CHP’nin stratejisin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, seçime hazır olduklarını belirterek, “AB değerlerine sadık olarak, geniş bir demokrasi platformunu kurmak istiyoruz. Bizimle aynı değerleri savunan siyasi partiler var. Yani şu anda Türkiye’de iki ayrı kutup var. Demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimi savunanlar... Ama bu yarıştan demokrasiyi savunanlar galip çıkacak” ifadelerini kullandı.