Zonguldak Valiliği'nden koronavirüs açıklaması

Vali Erdoğan Bektaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana gözlem altında tutulan ve İran'dan gelen 16 tır şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüse rastlanmadığını belirtti.

Dün akşamdan buyana gözlem altında tuttuğumuz İran'dan gelen 16 tır şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde Corona virüsüne rastlanmaması nedeniyle gözetim sonlandırılmış, şahısların serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. — Erdoğan BEKTAŞ (@erdoganbektas_) February 27, 2020

Bektaş, İran vatandaşı 16 kişinin gözetiminin sonlandırıldığını ve bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 16 tır şoförü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti görülmesi üzerine dün kontrol amaçlı hastaneye götürülmüştü.