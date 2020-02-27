CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanıve tutuklu bulunana Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu sırada kayıplara karışan R.E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, soruşturma kapsamında Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve çalışanlardan S.Ö. gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen bir müteahhit de tutuklanmıştı.

​Mahkemeye çıkarılan R.E ve Ş.R.K. de tutuklanmıştı. S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç de aynı soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Vefa Salman, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanan belediye personeli Reşat E'nin, belediyeyi 1 milyon 428 bin lira dolandırdığının tespit edildiğini söylemişti. Salman, "Arkadaşlarımın, benim talimatımla ortaya çıkardığı yolsuzluğun miktarı 1 milyon 428 bin liradır ve bu 41 seferdeki işlemde cereyan etmiştir" demişti.