Twitter'a erişim sağlanamıyor

Türkiye'de saat 23.30 itibarı ile bazı kullanıcıların Twitter'a erişim sağlayamadığı bildiriliyor.

Twitter kullanıcılarının Türkiye genelinde farklı illerde saat 23.30 itibariyle erişim sorunu yaşamaya başladığı belirtiliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Erişim sınırlamasına neyin yol açtığı ise henüz bilinmiyor.