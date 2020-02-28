Meral Akşener: Türk milletinin başı sağolsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hayatını kaybeden Türk askerleri için Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Balıkesir'de bulunan Akşener'in Ankara'ya geçtiği bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan parti çalışmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Akşener'in programının ardından Ankara'ya hareket ettiği, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.