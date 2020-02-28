Dolar güne 6.21 seviyesinde başladı

İdlib'de Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından dolar kuru güne 6.21 seviyesinde başladı.
Kurun, 6.2193 TL seviyesindeki seyri sürüyor.
İdlib'de dün yaşanan çatışmanın ardından dolar kurunun güne 6.21 seviyesinde başladığı görüldü.
İdlib'de Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından dolar kuru güne 6.21 seviyesinde başladı.
Kurun, 6.2193 TL seviyesindeki seyri sürüyor.
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