CHP, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İdlib’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14.00'te TBMM’nin olağanüstü toplanmasını öngören önergeyi bugün saat 12.30’da TBMM Başkanlığı’na vereceği açıklandı.
CHP, TBMM Genel Kurulu’nun İdlib gündemiyle olağanüstü toplanması için saat 12.30'da TBMM Başkanlığı’na başvuracak. CHP, TBMM’nin yarın toplanmasını isteyecek.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İdlib’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14.00'te TBMM’nin olağanüstü toplanmasını öngören önergeyi bugün saat 12.30’da TBMM Başkanlığı’na vereceği açıklandı.
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