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13:14 28 Şubat 2020
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    Şentop: Türkiye hiçbir saldırı karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir

    © AA / TBMM / Mustafa Aktaş
    Türkiye
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    İdlib'de 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır" dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam ederken, sahada Türkiye'yi hedef alan her saldırının, en ağır biçimde cevabını alacağını söyledi.

    Şentop, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Şentop, Türkiye'nin, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimleri, uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki kararlılığından bugüne kadar taviz vermediğine işaret etti.

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Gelinen noktada Türkiye'nin, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şentop, vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye güçleri ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini kaybettiğini, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını aktardı.

    Kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresi olan Türkiye'nin, karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık vereceğine dikkati çeken Şentop, "Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu. Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edecektir. Türkiye, büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Anaların yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren, hepimizi derinden yaralayan acı da elbette çok büyük. Şehitlerimiz için milletçe yastayız" ifadelerini kullandı.

    Büyük devletlerin sözlerle değil, sahada verdiği karşılıkla yollarına devam ettiğinin altını çizen Şentop, "Türkiye'nin, kendisine yönelik bu saldırıya verdiği cevap, devletimizin tüm güçleri eliyle kararlı ve kesintisiz biçimde devam etmektedir. Türkiye yalnız değildir. Ülkesinin varlığı ve bütünlüğü için en zor şartlarda mücadele veren ordumuz yalnız değildir. Onların arkasında Mehmetçiği, yokluk ve sıkıntılar içinde kağnılarla taşıdığı top mermileriyle destekleyip İstiklal Savaşı'nı kazanmasında en büyük gücü oluşturan aziz Türk milleti vardır" değerlendirmelerinde bulundu.

    'Birliğimizi korumak bizi güçlü kılacak en büyük dayanağımız'

    Birlik ve beraberliğin, Türkiye'ye saldıran ve her türlü meşruiyetten yoksun olan güçlerin en büyük hedefi olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

    "En kararlı biçimde ve tereddüt göstermeden birliğimizi korumak ve aynı hedefler etrafında kenetlenmek, devletimizin bu saldırılar karşısında herkese gereken cevabı verdiğini ve vereceğini görmek, bizi güçlü kılacak en büyük dayanağımızdır. Tekrar aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam ederken, sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır."

    Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

    Bu arada dün akşam bazı programlar için İstanbul'a giden TBMM Başkanı Şentop'un, İdlib'deki gelişmelerin ardından Ankara'ya dönerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü bildirildi.

    Şentop'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına da katıldıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğü kaydedildi. Şentop-Kılıçdaroğlu görüşmesinde, gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

    Etiketler:
    Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, İdlib, Mustafa Şentop, TBMM
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