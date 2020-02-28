Hatay Valiliği: İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen aileler bu numarayı arayabilir

Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelerin, 0326 214 02 63 numaralı telefonu arayabileceğini duyurdu.

Hatay Valiliği, dün Suriye'nin İdlib kentinde hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Valilik, bu kişilerin ailelerinin 0326 214 02 63 numaralı telefonu arayarak kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.02.2020 tarihinde İdlib’de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı’ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler."