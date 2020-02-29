Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' diyor, söz veriyorum şehitler tepesi boş kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Arama lütfunda bulunmadı. Neymiş 'Ben onu arayacakmışım.' Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz. Aklı ve vicdanı olan herkes için bu soruların cevabı bellidir" ifadesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke böyle yönetilemez. Biz bunu nasıl kabul edeceğiz. Derdi benim. Arkadaş benden ne istiyorsun. Şu memlekete bir baş sağlığı dileyelim. Bunların hiç birisi yok. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan herkese söz veriyorum, Millet İttifakı zamanında şehitler tepesi boş kalacak."