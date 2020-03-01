İstanbul'da sığınmacıların gidişi gece saatlerinde de sürüyor: Aksaray’da toplanarak yola çıktılar

Sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, sığınmacıların Avrupa'ya yolculuğu gece saatlerinde de devam ediyor. Sığınmacıların, Edirne'ye gitmek için Fatih Aksaray’da toplanarak otobüslere bindikleri görüldü.

Türkiye'nin sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeliler olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce sığınmacı, Avrupa'ya göç etmek için hareket etti. İki gündür otobüslerle, minibüslerle Edirne'ye doğru yolan çıkan sığınmacıların İstanbul'dan Edirne'ye yolcuğu gece saatlerinde de sürüyor.

Vatan Caddesi'nde sığınmacılar, gruplar halinde Edirne'ye gitmek için otobüslere bindikleri görüldü. Muratpaşa Parkı ve Aksaray Metro önünde buluşan sığınmacılar, gelen otobüsler ve minibüslere binerek sınıra doğru gidiyor.

'Burası cennet, cehenneme gidiyoruz'

Avrupa’ya gitmek için bekleyen bir sığınmacı, “Gidiyoruz ama kalbimizi Türkiye’de bırakıyoruz. Allah için Türkiye’yi çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz.. Burası cennet ama şimdi cehenneme gidiyoruz. Avrupa’ya gidiyoruz, mecbur. Karadan gideceğiz” diye konuştu.