'Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar' haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir haber bülteninde yer alan ’İstanbul’da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar’ başlıklı haberi yalanladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi.

Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz:

KUYRUKLU YALAN https://t.co/DItGtj8AS3 — Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) March 1, 2020

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