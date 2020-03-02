Türkiye'nin sınırı açması sonrası ilk göçmen ölümü haberi geldi

Reuters's konuşan iki Türk güvenlik kaynağı, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde sınırın Türk tarafında bir Suriyeli göçmenin öldüğünü söyledi. Yunan hükümet sözcüsü, Yunan müdahalesiyle ölüm iddiasını yalanlandı. Midilli Adası açıklarında batan göçmen botunda bir çocuğun boğulduğunu bildiren Reuters, bunu ilk can kaybı olarak duyurdu.

Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye ile kara sınırından girmek isteyen göçmenlere ateş açtığı ve birini öldürdüğü iddiasına Yunan hükümet sözcüsünden yalanlama geldi.

Sözcü Stelios Petsas, "Yunan-Türk sınırında can kaybı videosu sahtedir. Herkesi Türk propagandası yayan haberler bildirirken itidalli olmaya çağırıyoruz. #sahtehaber #sahteTürkPropagandası" paylaşımını yaptı.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

Reuters'e konuşan iki Türk güvenlik kaynağı ise Yunan güvenlik güçlerinin sınırdan geçişleri engellemek için müdahale etmeleri sırasında Suriyeli bir göçmenin yaralandığını ve öldüğünü söyledi.

Bir görgü tanığı, olayın Türkiye'nin İpsala sınır kapısından 40 metre uzakta gerçekleştiğini söyledi.

Sosyal medyada dolaşan videoda başından yaralı halde yerde yatan bir erkek görülüyor.

Reuters, 10 binden fazla göçmenin karadan Yunanistan'a geçme girişiminde bulunduğunu, ara bölgede dikenli teller içinde sıkışmış durumdaki göçmenlere her iki ülkenin güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz sıktığını yazdı.

Reuters, Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Midilli Adası açıklarında batan bottan 47 göçmenin kurtarıldığı, fakat bir çocuğun öldüğü açıklamasını da geçti.

Reuters, bunu "Türkiye'nin sınırlarını yeniden açmasının ardından ilk can kaybı" olarak niteledi.

Reuters'e konuşan bir polis yetkilisi, pazar sabahından beri Yunanistan'ın Doğu Ege'deki adalarına en az 1000 göçmenin ulaştığını söyledi.