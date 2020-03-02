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    İletişim Başkanı Altun'dan göçmenlere ilişkin açıklama

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    Türkiye
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    İletişim Başkanı Altun, "Benzeri görülmemiş boyuttaki göçmen kriziyle ilgili olarak AB'nin Türkiye ile hareket etmemesi bugünlere gelinmesine neden oldu. AB, 2015 tarihli anlaşmayı tamamen yerine getirmeyerek, Türkiye'yi tek başına bıraktı ve mültecilerin Avrupa'ya yönelmesini önleyeceğimizi umdu. Artık bunu yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

    Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenler için geçici koruma statüsünü askıya aldığını belirterek, "Bu gelişme, çaresiz koşullardaki göçmenlere yardım konusunda tam bir fiyasko olduğu kadar, uluslararası normların ve Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinin reddi anlamına gelmektedir. Yunanistan'ın, sınırlarındaki ve Ege Denizi'ndeki mültecilere karşı tutumu ve Suriyelilere geçici koruma statüsü sağlamaması, Avrupa'nın kendi değerlerine ve ilkelerine savaş ilanından başka bir şey değildir. Bu değerlerle ilgili bize bir daha nutuk çekilmeye kalkıldığında, bunları hatırlatacağız" değerlendirmesinde bulundu. 

    Türkiye'nin Suriye'de birçok kimyasal silah tesisini hedef aldığını söyleyen Altun, şunları kaydetti:

    "Bu tesislerin varlığı, uluslararası toplumun bu zamana dek nasıl da kandırıldığının kanıtı niteliğinde. Dünya, umursamaz tutumunu bir kenara bırakıp, bu katil rejime karşı gerçek anlamda harekete geçmelidir. Bugüne kadar Esed rejimine ciddi bir yaptırım uygulanmamış olması, bu kimyasal tesislerin faaliyet göstermesine olanak sağladı. Rejim, büyük şehirleri insanlardan arındırmak için sivillere karşı kimyasal silah kullanmaktan çekinmedi. İlgili uluslararası kuruluşlar bu tesisleri denetlemeli ve kapatmalıdır.

    Türkiye'den gelen Afgan göçmenler, Yunan adası Midilli'nin Skala Sikamias köyünün kıyısında bottan inerken
    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Türkiye'nin sınırı açması sonrası ilk göçmen ölümü haberi geldi

    AB, İdlib'de milyonlarca insan bombalanırken değil, birkaç yüz mülteci sığınmak için kapılarında birikince olağanüstü olarak toplanmaya karar verdi. AB, daha büyük bölgesel krizi ele almak için ciddi bir gündemle toplanmalıdır. Benzeri görülmemiş boyuttaki göçmen kriziyle ilgili olarak AB'nin Türkiye ile hareket etmemesi bugünlere gelinmesine neden oldu. AB, 2015 tarihli anlaşmayı tamamen yerine getirmeyerek, Türkiye’yi tek başına bıraktı ve mültecilerin Avrupa'ya yönelmesini önleyeceğimizi umdu. Biz artık bunu yapmayacağız."

    "Türkiye, uluslararası toplumdan daha fazlasını başardı"

    Altun, Avrupa'nın çağın en ciddi tehdidi olan göç krizi konusunda harekete geçmesi gerektiğine işaret ederek, "Sorun, sığınmak isteyen binlerce mültecinin girişini önleyerek çözülemez. Kapsamlı çözümler bulma noktasında Türkiye ile hareket etmeye başlanmasıyla ve bu çözümlerin Avrupa genelinde seferber edilmesiyle ilk adım atılabilir. Türkiye, sivilleri korumak adına sadece son birkaç haftada bile uluslararası toplumun 9 yılda yaptığının çok daha fazlasını başardı. Rejimin kendi halkına karşı alçakça saldırılarını ortaya çıkardık ve bütün bunların çok daha uzun zaman önce durdurulmuş olabileceğini gösterdik." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığının ve Suriye'de yaptığının da tam olarak bu olduğunun altını çizen Altun, şu tespitlerde bulundu:

    "Halkımız son 9 yılda çok büyük fedakarlıklar yaptı ve buna hala devam ediyor. Batılı müttefiklerimiz ise bize sağlam bir destek sağlamamayı sürdürüyor. Fakat biz yine de mazlumların son umudu olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin İdlib'deki operasyonunun amacı, insani krizi durdurmaktır. Aynı zamanda bu operasyonla Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması da hedeflenmektedir. Türkiye’nin Suriye'den toprak elde etmek gibi bir düşüncesi yoktur. Sadece yeniden mülteci akını yaşanmasını önlemek, istikrar ve barış tesis etmek istiyoruz."

    Etiketler:
    İdlib, Suriyeli göçmenler, göçmenler, Türkiye, Fahrettin Altun, Avrupa Birliği
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