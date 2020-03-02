İstanbul Üniversitesi'nden koronavirüs kılavuzu: Çin'den gelen kargolar ile hastalık bulașabilir mı?

İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan koronavirüs kılavuzunda Türkiye'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanılmadığına vurgu yapıldı.

Kılavuzda başlıca şu sorulara yanıt verildi:

COVID-19 salgınına hazır mıyız?

COVID-19 ile Grip arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Bulașma yolları nelerdir?

Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ile hastalık bulașabilir mi?

Hangi durumlarda COVID-19 enfeksiyonundan șüphelenilmeli?

Șüpheli hastayla temas durumunda ne yapılmalı?

COVID-19 teșhisi nasıl konulur?

Klinik Özellikleri Nelerdir?

Hastalık kimlerde ağır seyretmektedir?

Yașa göre hastalığın ağırlığı nasıl değișmektedir?

COVID-19 için etkili bir tedavi var mıdır?

COVID-19 için așı var mıdır?

Korunma önlemleri nelerdir?

Kimler hangi maskeyi kullanmalı?

COVID-19 hastalığı evde atlatılabilir mi?

Kılavuzda dikkati çeken, "Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ile hastalık bulașabilir mi?" başlığında ise şu bilgiler verildi:

"Genel olarak bu virüsler cansız yüzeylerde oldukça kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulașma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün de bu konuda kısıtlaması yoktur. Ancak dıș ortamdan gelen her paket açıldıktan sonra eller yıkanmalıdır."

Kovid-19'un ileri yaș ve eșlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) bulunanlarda daha ağır seyrettiğine dikkati çekilen kılavuzda, maske kullanımına ilişkin ise şunlar ifade edildi:

"2 Mart Pazartesi için ülkemizde sağlıklı kișilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kișinin öksürme veya hapșırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse basit tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Filtreli maskeler, hastalara bakım veren sağlık çalıșanları için önerilmektedir."

Hazırlanan kılavuza, üniversitenin https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=korona.pdf adresindeki duyurular bölümünden ücretsiz ulaşılabiliyor.