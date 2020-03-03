İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden koronavirüs açıklaması

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Yeni tip koronavirüs hastalığı açısından en riskli grubun sürekli kullandığı Aile Sağlığı Merkezlerimizi (ASM), olası virüs taşıyıcılarının sadece rapor almaları için kullanmasını önermeyi enfeksiyonun kontrolü açısından tehlikeli görmekteyiz"

Demir, İSTAHED Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'nin sınır komşularını etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bazı uyarılar yapmayı görev kabul ettiklerini belirtti.

Türkiye'de henüz pozitif vaka görülmemesine rağmen bu virüsün eninde sonunda ülkeye gireceğine işaret eden Demir, olası salgının Türkiye'de görülüp görülmemesinden bağımsız olarak şimdiden alınacak bazı tedbirlerle geniş kitlelerin etkilemesinin önlenebileceğini anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilimsel Kurulu'nun bilgilendirme ve uyarılarının dikkatle takip edilmesini öneren Demir, şunları kaydetti:

"Yine aynı kurumların 'Yurt dışından, özellikle riskli ülkelerden gelen kişilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemesi, 14 gün boyunca evde kendilerini izole etmeleri gerektiği' uyarılarını faydalı buluyoruz. Ne var ki aynı uyarı içinde 'Bu kişilerin 14 günlük bu süre için aile hekimlerine giderek rapor almaları' önerisini oldukça tehlikeli bulmaktayız. Gebeler, bebekler, kronik hastalıklı yaşlılar gibi yeni tip koronavirüs hastalığı açısından en riskli grubun sürekli kullandığı Aile Sağlığı Merkezlerimizi, olası virüs taşıyıcılarının sadece rapor almaları için kullanmasını önermeyi enfeksiyonun kontrolü açısından tehlikeli görmekteyiz. Bu önerinin pratikte uygulanması riskli bireylerin gereksiz yere sağlık kurumlarına müracaatlarına, dolayısıyla korkulan salgının gerçekleşme ihtimalini artırmasına yol açacağı açıktır."

'Evraklarını idareye iletmeleri yeterli'

Yurt dışına, özellikle riskli ülkelere yolculuk yapmış kişilerin pasaport bilgileri, seyahat belgeleri veya benzeri evraklarını idareye iletmelerinin bu kişilerin idari izinli sayılmaları için yeterli olduğunu aktaran Demir, bu yöntemin olası virüs taşıyıcılarının Aile Sağlığı Merkezlerine gelmelerini engelleyeceğini ve virüsle karşılaşmamış hastaların korunmasını sağlayacağını ifade etti.

Dr. Kutbettin Demir, Bakanlığın aldığı önlemler ve halkın duyarlılığı sayesinde bugüne dek Türkiye'de görülmemiş olsa da bu virüsün ülkeye geleceği gerçeğinden hareketle, olası enfekte vakalarının toplumun yoğun yaşadığı yerlerden uzak tutmanın hedeflenmesi, alınan önlemlerde bu konuya uygun öneri ve çözümlerin getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Pazartesi günü açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçimizde bu virüsü taşıyanlar olabilir" diyerek, "Son 14 günü özellikle bu beş ülkede (Çin, İtalya, Irak, İran ve Güney Kore) geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.