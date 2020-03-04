Nasıl dolandırıldığını sosyal medyada paylaştı, hakaret ettiği iddiasıyla ceza aldı

Sivas'ta bir çiftçi, nasıl dolandırıldığını sosyal medyada paylaşınca, kendisini dolandıran kişiye 'hakaret ettiği' gerekçesiyle ceza aldı.

Sivas’ın Divriği ilçesi Gürpınar köyünde hayvancılık yapan Ali Yalçın’ın ifadelerine göre, 2017 yılında traktöründe kullanmak için Y.K’den 1000 TL karşılığında akaryakıt satın aldı.

200 TL’yi peşin ödeyen Yalçın, kalan kısmı için 800 TL’lik bir senede imza attı. Senedin vadesi geldiğinde kalan borcunu ödedi, ancak Y.K, hırsızların senedi çaldığını gerekçe gösterip senedi geri iade etmedi. Bir süre sonra Yalçın kendisine gelen icra ihbarı ile hayatının şokunu yaşadı. İmzaladığı 800 TL’lik senedin 17 bin 800 TL olarak tahrif edilip icraya verildiğini öğrenince soluğu icra müdürlüğünde aldı. Ancak itirazla kabul edilmedi.

Cezaya kendisi çarptırıldı

Yalçın, hakkını arayabilmek için yaşadığını ileri sürdüğü mağduriyeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu kez Y.K’ sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile Yalçın’a dava açtı. 24 Eylül 2019 tarihinde Divriği Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yalçın’a hakarette bulunduğu gerekçesi ile 3 ay, sosyal medya üzerinden hakaret ettiği 3 ay 15 gün ve suçu yinelediği için 4 ay 11 gün hapis cezası verdi. Ceza Denetimli Serbestlik cezasına dönüştürüldü.

Senetle oynandı iddiası

Yalçın yaptığı açıklamada, imza attığı senedin üzerindeki rakamın değiştirildiğini belirtip, “Ben bir petrolden 800 liralık akaryakıt almıştım. Onun içinde adamla biz senet yaptık. Senedin üst kısmına 800 lira yazmıştı, sonra alt kısmı kendisi 17 bin 800 lira diye değiştirmiş. Senet değiştirildiği için mahkemeye başvurduk. Mahkemede de herhangi bir sonuç alamadık, kaybettik. Ben mağdur edildim” dedi.

Her şeyine el konuldu

Yalçın, hayvanları dahil tüm mal varlığına el konulduğunu belirtip, “Benim hayvanlarıma ve malıma el koyuyor. Adamın hiçbir alacağı yok. Alacağı olduğu gibi sadece beni değil herkesi dolandırıyormuş. Mahkemede tabii ki senedin üst kısmında 800 lira yazıyor, alt metin kısmında 17 bin 800 lira yazdığı için mahkeme metin kısmı geçerli diyerek kararı diğer tarafa veriyor. Ama adamın mesleğiymiş” dedi.

Sosyal medyada paylaşınca mahkemelik oldu

Yalçın, iddia ettiği mağduriyetini sosyal medyada paylaşınca mahkemelik olup ceza aldığını ifade edip, “Sosyal medyada, adam beni dolandırdığı için arkadaşım bu durumu sosyal medyada paylaşalım demişti. Apaçık sahtekar dolandırıcı. Senedin üst kısmına 800 lira yazmış altı kısmına 17 bin 800 lira yazmıştı. Bunu sosyal medyada yayınladığımızdan dolayı hem dolandırıldım hem de 3 ay 19 gün ceza aldım” şeklinde konuştu.