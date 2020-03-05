Soylu'dan Odatv'ye: Devlet sırrı denilen bir şey vardır, hadi bu haberi Almanya'da yapsınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Solyu, Odatv'de yayınlanan 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı habere tepki gösterdi. Soylu, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, hadi bu haberi Almanya'da yapsınlar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Odatv’nin haber müdürü gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan habere tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

"Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da."

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı https://t.co/eCOkz2TA3t pic.twitter.com/IsZ8N1hfVZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 5, 2020

​Soylu, haberde imzası bulunan gazeteci Hülya Kılınç ile Terkoğlu’nun sabah çok erken saatlerde evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alınmasına yönelik eleştirilere ise şöyle yanıt verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu, polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar. Şimdi burada Adalet Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yapıyor. Mesela adam gece 04.00'te otelde yatıyor, ya kardeşim 07.00'de al."