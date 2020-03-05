Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Dün gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Avukat Serkan Günel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kanlı Pazartesi romanı gibi göstere göstere tutuklandılar! Boş yere hiç yere! Susacağını sananlar boşuna sevinmesin Barış Terkoğlu gazeteciliğe devam edecek hala! #BarısTerkoğluYalnızDeğildir" ifadelerini kullandı.

Kanlı Pazartesi romanı gibi göstere göstere tutuklandılar! Boş yere hiç yere! Susacağını sananlar boşuna sevinmesin Barış Terkoğlu gazeteciliğe devam edecek hala! #BarısTerkoğluYalnızDeğildir — Serkan Günel (@serkangunel) March 5, 2020

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Terkoğlu, ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Dün abah 4'te evinden gözaltına alınan Terkoğlu'nun gözaltı kararının Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberle ilgili olduğu öğrenilmişti.