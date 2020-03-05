MetroPOLL Araştırma Şirketi: Halkın yüzde 48’i İdlib operasyonunu istemiyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 48.8'i, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de bulunmasını bir gereklilik olarak görmüyor.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, şubat ayında yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentine yönelik operasyonu da soruldu.

Şirketin raporunda ilgili bölüm, şu ifadelerle yer aldı:

"Türkiye toplumu şimdiye değin Suriye’ye gerçekleştirilen tüm askerî harekâtların arkasında durdu. Buna karşın, ilk kez İdlib’e yönelik askeri harekat konusuna sıcak yaklaşılmıyor. Şubat ayı araştırmamıza göre, yüzde 48.8’lik bir kesim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de bulunmasının bir gereklilik olduğunu düşünmüyor. Askeri olarak İdlib’de bulunulması gerektiğini düşünenler ise toplam seçmenin yüzde 31’ini teşkil ediyor."

Sığınmacılara tepki oranı yüksek

Katılımcıların yüzde 70.5’i sığınmacıların ekonomiye zarar verdiğini; yüzde 60’ı sığınmacıların savaştan sonra evlerine dönmeyeceklerini ve yüzde 76.6’sı da sığınmacılara vatandaşlık verilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 81 yalnızca imam nikahı ile yaşamayı doğru bulmuyor

Şubat ayı araştırmasında seçmene resmi nikâh olmadan imam nikâhı ile yaşamanın doğru olup olmadığı sorusu da yöneltildi. Verilen cevapların analizinde, yüzde 81’lik kesim bunun doğru olmadığını düşünüyor. Şirket, bu veriye dayanarak resmi nikâh olmaksızın, sadece imam nikâhı ile beraberliğin toplumda kabul görmediği tespitini yapılıyor. Sadece yüzde 12’lik bir kesim doğru olduğunu düşünüyor.

'Deprem ve çığ gibi felaketlere hazırlıklı değiliz'

Son dönemde gündem olan ve deprem, çığ gibi doğal afetler göz önüne alındığında halkın yüzde 73’ü ülkenin bu ve benzeri olaylara hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

Araştırma operasyondan önce yapıldı

Araştırma, 15-21 Şubat tarihleri arasında, İdlib'de yönelik operasyon başlamadan önce gerçekleştirildi.